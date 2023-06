Hoe herken je beslissingsvermoeidheid en wat kun je eraan doen?

Heb je ooit gemerkt dat je na een lange dag vol beslissingen gewoon geen energie meer hebt? Dat is wat we noemen beslissingsvermoeidheid (decison fatigue).

Symptomen:

Onvermogen om helder te denken of je te concentreren

Frequent uitstelgedrag

Vermijden van besluiten nemen

Prikkelbaarheid

Impulsiviteit

Je overweldigd of zelfs hopeloos voelen

Veel tijd besteden aan het nemen van beslissingen

Lichamelijke symptomen zoals vermoeidheid, slaap, hoofdpijn en maagklachten

Een gevoel van ontevredenheid over elke keuze die je uiteindelijk maakt

Het idee achter beslissingsvermoeidheid is dat ons vermogen om goede beslissingen te nemen afneemt naarmate we meer beslissingen nemen. Dit komt doordat onze hersenen zichzelf niet kunnen blijven concentreren op het nemen van beslissingen zonder pauze. Beslissingsvermoeidheid kan ertoe leiden dat we beslissingen nemen op basis van onze intuïtie omdat we simpelweg niet meer de mentale energie hebben om ons op de details te concentreren.

Er zijn een paar dingen die je kunt doen om beslissingsvermoeidheid te verminderen. Een daarvan is pauzeren tussen beslissingen. Dit kan betekenen dat je een paar minuten naar buiten gaat lopen, of pauzeert om te mediteren. De sleutel is om even je gedachten te laten afdwalen zodat je hersenen kunnen herstellen voordat je verder gaat. Een andere tip is om routinematige beslissingen te verminderen. Dit betekent dat je, als je bijvoorbeeld altijd hetzelfde ontbijt eet, het besluit te nemen om dit automatisch elke dag te doen in plaats van er elke dag over na te denken.

Een andere manier om beslissingsvermoeidheid te verminderen, is door beslissingen naar een ander moment te verplaatsen. Als je bijvoorbeeld elke dag beslist wat je 's ochtends aan gaat trekken, kun je erover nadenken voordat je naar bed gaat. Hierdoor hoef je 's ochtends niet meer over deze beslissing na te denken, waardoor je meer energie hebt voor andere beslissingen later op de dag.

Ten slotte kan het helpen om prioriteiten te stellen in termen van de belangrijkste beslissingen. Dit betekent dat je beslissingen rangschikt op basis van hun impact en hierbij prioriteert welke beslissingen je het eerst moet nemen. Op deze manier hoef je niet de hele dag door te nemen over elke beslissing en kun je je concentreren op de belangrijkste.