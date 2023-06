Nog altijd neemt het aantal auto’s in Europa toe. Ook in Nederland

Er hangt een klimaatramp boven ons hoofd en we werken massaal thuis, toch neemt het aantal auto's in Europa maar niet af. Sterker nog, we schaffen er alleen maar meer aan: in 2021 waren er 567 auto's per duizend inwoners in de EU, tien jaar daarvoor waren dat er nog 486.

Volgens de cijfers van Eurostat blijft Nederland met 508 auto's per duizend inwoners echter ruim onder het EU-gemiddelde. Het zijn in ons land vooral 50-plussers, die veel auto's hebben. Maar in Europa spannen de Polen de kroon. Per duizend inwoners rijden daar 687 auto's rond. In het algemeen zie je dat Oost-Europa aan een inhaalslag bezig is: het autobezit in Roemenië, Polen en Estland is in twintig jaar tijd verdubbeld of zelfs verdrievoudigd.

Maar de schuldigen bevinden zich net zo goed in het noorden en zuiden van Europa. Bij ons in de buurt zijn vooral de Luxemburgers liefhebbers met 682 auto's per duizend inwoners, de Italianen kunnen er met 670 auto's per duizend ook wat van.

De minste auto's per inwoner vind je nog steeds in het oosten van het continent: Roemenië, Letland, Bulgarije en Hongarije bungelen onderaan.