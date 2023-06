Zelensky: verwoesting dam grootste milieuramp in decennia

De verwoesting van de Kachovka-dam is de "grootste door mensen veroorzaakte milieuramp in Europa in tientallen jaren". Dat zei de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, die digitaal zijn opwachting maakte op een veiligheidsconferentie in Bratislava.

Zelensky vergeleek de verwoesting van de belangrijke dam met de inzet van een massavernietigingswapen. Door het bezwijken van de stuwdam stroomt een enorme hoeveelheid water het oorlogsgebied in Oekraïne in. Omwonenden moeten geëvacueerd worden. Strijdende partijen Rusland en Oekraïne houden elkaar verantwoordelijk voor de situatie.

De Oekraïense president spreekt beschuldigingen van het Kremlin tegen dat Oekraïne zelf achter de aanval op de dam zit. "Rusland heeft de Kachovka-dam en de energiecentrale al meer dan een jaar in handen", aldus Zelensky volgens zijn kantoor. "En het is fysiek onmogelijk om het van buitenaf te vernietigen met een artillerieaanval."

Rusland zegt dat Oekraïne de dam heeft gesaboteerd om de aandacht af te leiden van militaire problemen en om de watervoorziening van de Krim te treffen. Zelensky beschuldigt de Russen ervan de dam van binnenuit te hebben opgeblazen. Volgens het Oekraïense leger proberen de Russen zo om rivieroversteken door Oekraïense militairen te verhinderen.