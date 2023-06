Politico: Trump doelwit strafrechtelijk onderzoek

Federale aanklagers hebben voormalig president Donald Trump in een brief laten weten dat hij het doelwit is van een strafrechtelijk onderzoek. Dat meldt de Amerikaanse nieuwssite Politico op basis van een bron die op de hoogte is van de zaak. De kennisgeving is volgens Politico het duidelijkste signaal dat speciale aanklager Jack Smith op het punt staat een aanklacht in te dienen in zijn onderzoek naar de oud-president. Dat draait om het verbergen van stapels geheime informatie op Trumps privélandgoed en het opzetten van een plan om te voorkomen dat federale autoriteiten deze informatie zouden kunnen vinden.