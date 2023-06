Media Brazilië melden vondst lichaamsdelen vermiste Nederlandse

In de baai van Guanabara bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn lichaamsdelen gevonden van de Nederlandse Britt Blom (36), melden Braziliaanse media. Ze verdween in december vorig jaar op weg naar een feest, waar ze nooit aankwam. Wanneer de resten zijn gevonden is niet duidelijk. Volgens de verschillende media in het land heeft forensisch onderzoek uitgewezen dat het gaat om de vermiste vrouw. Eind vorig jaar meldde de politie van Rio de Janeiro te onderzoeken of er een verband was tussen Bloms verdwijning en een drugsbende uit de beruchte krottenwijken in het noorden van de stad, bekend als het Complexo da Pedreira. De van oorsprong Amsterdamse Blom, die al veertien jaar in Brazilië was, woonde aanvankelijk in São Paulo, waar ze een dochter heeft die bij de vader woont. In 2017 werd ze in die stad tot een celstraf van twee jaar en acht maanden veroordeeld wegens het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval in 2011. Blom reed onder invloed een motorrijder dood. Tijdens het proces verhuisde ze naar Rio. Ze had haar celstraf nog niet uitgezeten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag kon nog geen commentaar geven op het bericht, maar een woordvoerder zegt het te zullen natrekken.