Trump aangeklaagd om opslag geheime documenten

Oud-president Donald Trump heeft op zijn socialemediasite Truth Social gemeld dat hij is aangeklaagd. Trump zei dat de aanklacht "schijnbaar" te maken heeft met de dozen vol geheime documenten die op zijn landgoed Mar-a-Lago in Palm Beach in de staat Florida zijn gevonden. De aanklacht bevat volgens Amerikaanse media tenminste zeven punten. Het gaat om onder meer obstructie, samenzwering en valse verklaringen. "De corrupte regering van Biden heeft mijn advocaten laten weten dat ik ben aangeklaagd, schijnbaar vanwege de dozen-hoax", schreef Trump op het platform Truth Social. Hij schreef verder dat hij gesommeerd is om dinsdag bij de rechtbank in Miami te verschijnen. Onlangs verloor Trump een civiele rechtszaak van schrijfster E. Jean Carroll. Toen stelde de jury vast dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan seksueel misbruik. Trump moet zo'n 5 miljoen dollar (4,6 miljoen euro) schadevergoeding betalen aan Carroll. Een strafzaak tegen Trump rond betalingen aan pornoster Stormy Daniels gaat op 25 maart 2024 van start.