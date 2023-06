13-jarig meisje verdronken in recreatieplas Alblasserdam

In een recreatieplas in het Zuid-Hollandse Alblasserdam is zaterdagmiddag een 13-jarig meisje verdronken, zo meldt de veiligheidsregio. Het meisje raakte rond 14.45 uur vermist nadat ze had gespeeld in of vlakbij het water. Het meisje werd een half uur later gevonden, na een zoekactie door meerdere duikteams en een onderwaterdrone. Hulpdiensten hebben een half uur geprobeerd het meisje te reanimeren, maar dat bleek tevergeefs. "Ze is door onbekende oorzaak te water geraakt en kon niet goed zwemmen. Ondanks dat de hulpdiensten alles hebben geprobeerd om haar te redden, is dat helaas niet gelukt", zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio.