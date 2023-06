Amerikaan opgepakt in Rusland op verdenking van drugshandel

Een Amerikaan is in Rusland opgepakt op verdenking van drugshandel. Dat meldde een Moskouse rechtbank zaterdag. "Op 10 juni 2023 nam de districtsrechtbank van Khamovniki in Moskou een maatregel van detentie tegen een Amerikaans staatsburger", aldus een communiqué op de Telegram-berichtenapp. Volgens de Moskouse justitie gaat het om een voormalige militair en muzikant. Hij zou minstens tot 6 augustus 2023 in voorlopige hechtenis blijven. De melding kon tot dusver niet onafhankelijk geverifieerd worden. Volgens het Russische persbureau Interfax zou de man tot 12 jaar gevangenisstraf kunnen krijgen als hij schuldig wordt bevonden. Vorig jaar werd de Amerikaanse basketbalster Brittney Griner opgepakt omdat ze in Rusland werd verdacht van drugssmokkel. Uiteindelijk kon ze worden geruild tegen de Russische wapenhandelaar Viktor Bout.