Oekraïne meldt overwinning bij inname dorp in Donetsk

Oekraïne stelt een dorpje in de provincie Donetsk te hebben heroverd in het kader van een nieuw offensief. Volgens meldingen van Russische zijde was het plaatsje Blahodatne, 40 kilometer ten zuidwesten van provinciehoofdstad Donetskin, al eerder uit tactische overwegingen ontruimd. Het plaatsje, dat voor de oorlog duizend inwoners telde, is herhaaldelijk in de frontlijn gekomen. Er werd in 2014 al gevochten tussen Oekraïense eenheden en pro-Russische rebellen. Begin 2022 viel het in handen van die rebellen en in november dat jaar weer van Oekraïense eenheden. In januari dit jaar werd het naar verluidt door de pro-Russische huurlingen van het roemruchte bedrijf Wagner Groep ingenomen. Zondag berichtten de Oekraïense strijdkrachten dat het (weer) is bevrijd.