Kim Jong-un biedt Rusland zijn ‘volledige steun’ aan

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un biedt zijn "volledige steun en solidariteit" aan zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin. Dat meldden de staatsmedia van Noord-Korea maandag.

Kim stuurde Moskou een felicitatieboodschap ter gelegenheid van de Dag van Rusland, die maandag gevierd wordt. Moskou is een van de weinige bondgenoten van Pyongyang.

De videoboodschap benoemt niet specifiek de oorlog die Rusland startte in buurland Oekraïne, maar prijst Poetins "goede beslissingen en leiderschap om de groeiende bedreiging van de vijandige troepen te dwarsbomen".

Wapens geleverd

Het Noord-Koreaanse volk biedt "zijn volledige steun en solidariteit aan het Russische volk in hun niet aflatende strijd om het behoud van de soevereine rechten en voor de verdediging van hun land tegen de willekeurige en autoritaire praktijken van imperialisten", zegt Kim verder.

Eind vorig jaar beschuldigden de Verenigde Staten Noord-Korea ervan wapens geleverd te hebben aan het Russische huurlingenbedrijf Wagner Groep voor de oorlog in Oekraïne. In maart beweerde Washington ook bewijs te hebben dat Moskou was gaan aankloppen bij Pyongyang om wapens, in ruil voor voedselhulp voor het verarmde Noord-Korea.

Noord-Korea omschreef het conflict in Oekraïne verder als een "oorlog bij volmacht van de Verenigde Staten", gericht op de vernietiging van Rusland.