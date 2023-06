Nederlander (71) schiet Engels meisje (11) dood en verwondt ouders

Een 11-jarig Brits meisje is doodgeschoten en haar ouders zijn ernstig gewond geraakt omdat hun bejaarde Nederlandse dorpsgenoot hen onder vuur nam. Het gezin was in hun tuin aan het barbecueën.

Solenne Thornon was aan het spelen in haar tuin in het gehucht Saint-Herbot toen een buurman zwaaiend met een pistool zaterdagavond 'meerdere keren' het vuur opende.

Vier leden van de familie Thornon waren op dat moment thuis: Solenne, haar achtjarige zusje Celeste en haar ouders Adrien en Rachel Thornon.

De ouders van het meisje raakten gewond.. Haar vader zou in kritieke toestand verkeren met een hoofdwond, terwijl haar moeder minder ernstige verwondingen opliep, maar ook zwaar gewond was.

Het was de achtjarige dochter die alarm sloeg, zeggen buren, toen ze wegvluchtte terwijl ze schreeuwde 'mijn zus is dood, mijn zus is dood'.

Het kleine meisje wist ongedeerd te ontsnappen en zocht haar toevlucht bij een buurman, maar verkeert in een staat van 'shock'.

De officier van justitie heeft laten weten dat de hoofdverdachte, een 71-jarige Nederlandse man die ook in het dorp woont, in hechtenis zit en dat er een moordonderzoek gaande is.