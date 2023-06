Meloni: Berlusconi een van de invloedrijkste mannen van Italië

De Italiaanse premier Giorgia Meloni noemt de overleden Silvio Berlusconi in een videoboodschap op Twitter "een dappere strijder". Berlusconi's Forza Italia is een van de partijen in haar coalitieregering. "Hij was een man die niet bang was om zijn overtuigingen te verdedigen en zijn moed en vastberadenheid maakten hem tot een van de invloedrijkste mannen in de geschiedenis van Italië."

Ook andere Italiaanse politici reageren bedroefd op de dood van de oud-premier. Vicepremier Matteo Salvini schrijft dat "een geweldige Italiaan" is overleden. "Je hebt zoveel gedaan voor Italië en voor de Italianen, je laat een leegte achter die moeilijk te vullen is."

"Silvio Berlusconi schreef geschiedenis in dit land", schrijft de Italiaanse oud-premier Matteo Renzi op Twitter. "Velen hielden van hem, velen haatten hem" en "vandaag rouwt Italië samen met zijn familie".

Broze gezondheid

Een andere oud-premier, Romano Prodi, schrijft dat ondanks dat ze stonden voor "verschillende en tegengestelde werelden", hun "rivaliteit" nooit is overgegaan in "gevoelens van vijandschap op persoonlijk niveau".

Oud-premier Giuseppe Conte schrijft dat Berlusconi "het publieke debat misschien als geen ander heeft aangewakkerd en gepolariseerd", maar ook dat "het hem nooit aan moed, passie en vasthoudendheid heeft ontbroken".

Berlusconi overleed maandag op 86-jarige leeftijd. Hij worstelde al langere tijd met een broze gezondheid.