Poetin: Berlusconi was een ware vriend

De Russische president Vladimir Poetin reageert bedroefd op het overlijden van Silvio Berlusconi. In een condoleancebericht aan de Italiaanse president Sergio Mattarella noemt hij Berlusconi "een dierbaar persoon, een echte vriend." Verder zegt Poetin dat hij "oprecht bewondering had voor zijn wijsheid, zijn vermogen om evenwichtige, vooruitziende beslissingen te nemen, zelfs in de moeilijkste situaties." Berlusconi was jarenlang bevriend met de Russische president. Ook na de Russische inval in Oekraïne bleef hij Poetin verdedigen en leverde kritiek op Oekraïne. In februari zei hij nog dat Kyiv niet langer wapens en geld moesten krijgen en beschuldigde de Oekraïense president Zelensky ervan het conflict met Rusland te verergeren. Hiermee ging hij tegen de lijn van de regering Meloni in, waarin zijn partij Forza Italia een coalitiepartner is.