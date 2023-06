Oekraïne: in een week 90 vierkante kilometer heroverd op Russen

Oekraïne zegt in een week 90 vierkante kilometer grondgebied te hebben heroverd op Russische invasietroepen. Volgens Defensie zijn zeven plaatsen bevrijd, drie meer dan tot nu toe gemeld. De Oekraïense strijdkrachten zouden 6,5 kilometer zijn opgerukt in de twee gebieden waar zij een tegenoffensief begonnen.

Eerder maandag had Oekraïne al een succes gemeld, een dag na kleine winsten in Donetsk. Volgens de Franse president Emmanuel Macron begon het Oekraïense tegenoffensief enkele dagen geleden en gaat het "meerdere weken of zelfs maanden" duren.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky meldde even later dat vooruitgang wordt geboekt. "De gevechten zijn zwaar, maar we gaan vooruit. Dat is heel belangrijk", aldus de leider in zijn dagelijkse avondtoespraak. "Ik bedank onze jongens voor elke Oekraïense vlag die nu terugkeert" in de dorpen die zijn heroverd.