Politie vergoedt rijbewijs studenten om nieuwe agenten te lokken

De politie gaat volgend jaar het rijbewijs van agenten in opleiding vergoeden. Zo wil de politie nieuwe mensen werven op de krappe arbeidsmarkt.

De maatregel gaat gelden voor studenten die in 2024 starten met de agentenopleiding. De politie vergoedt een opleiding bij een erkende rijschool tot een bedrag van 2750 euro. Vervolgens krijgen ze nog een aanvullende opleiding van de Politieacademie om in een politieauto te mogen rijden.

"Een rijbewijs is één van de eisen om te kunnen starten aan de politieopleiding. Voor jonge mensen die als politieagent willen werken, is het rijbewijs een grote kostenpost die hen ervan kan weerhouden om bij de politie te solliciteren. Met deze maatregel wordt de belangstelling om bij de politie te komen werken naar verwachting vergroot", zegt de politie.

De maatregel geldt in eerste instantie voor één jaar. In de loop van volgend jaar kijkt de politie of de maatregel effectief is. Mogelijk wordt hij daarna verlengd.