Strafzaak moord Peter R. de Vries wordt verplaatst naar De Bunker

De strafzaak over de moord op misdaadverslaggever Peter R. de Vries zal vanaf de volgende zitting, in september, worden verplaatst naar De Bunker in Amsterdam-Osdorp. Dat zei de rechtbankvoorzitter dinsdag tijdens een nieuwe, voorbereidende zitting. De verplaatsing van de 'reguliere' rechtbank naar de extra beveiligde locatie heeft niets met de veiligheid te maken, benadrukte de rechter. "We zijn te groot geworden voor deze zaal."

Inmiddels zijn er negen verdachten. Het gaat om de vermeende uitvoerders, opdrachtgever en andere betrokkenen zoals de mannen die de aanslag filmden en daarna via social media hadden verspreid. "We willen dat alle verdachten naast hun advocaten kunnen zitten", zei de rechter. "Dat lukt nu niet meer in deze zaal."

De Vries (64) werd op 6 juli 2021 neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam. Hij overleed negen dagen later. De twee mannen die de moordaanslag zouden hebben uitgevoerd, Kamil E. en Delano G., werden vrijwel direct daarna gepakt. Tegen hen is in een eerder stadium al een levenslange gevangenisstraf geëist, maar dat onderzoek werd heropend nadat het Openbaar Ministerie met een nieuwe getuige op de proppen was gekomen.

De inhoudelijke behandeling van de zaak is nog niet aanstaande. In september staan opnieuw voorbereidende zittingen gepland.