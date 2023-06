Bijzondere verkeersregels in Europa: in Denemarken verplicht onder auto kijken voor het wegrijden

Elk land heeft zo zijn eigenaardigheden op het gebied van verkeersregels. Dat geldt voor ons land (het aparte systeem waarbij je 100 of 130 km/u op de snelweg mag), maar ook elders in Europa kunnen ze er wat van.

Zonder brandstof in Duitsland

Er zijn verrassend weinig tankstations te vinden langs de Duitse snelwegen. Kom je zonder brandstof te staan, dan komt de ADAC (Duitse tegenhanger van de ANWB) langs met een jerrycan, maar kun je ook meteen een fikse boete verwachten, en in sommige gevallen zelfs een rijverbod.

Plassen in Groot-Brittannië

Denk je lollig te zijn omdat het weer eens hard heeft geregend in Groot-Brittannië, denk dan maar eens twee keer na. Krijgen fietsers of voetgangers een nat pak omdat je door een plas rijdt, dan riskeer je een boete van 100 tot liefst 5000 pond. Daarnaast mogen overtreders ook drie strafpunten laten bijschrijven op hun rijbewijs. Ook in Japan is het verboden om door plassen te rijden, op straffe van omgerekend zo'n 55 euro.

Slippers in Spanje

Het is oppassen in Spanje achter het stuur. Rijd je met een arm of elleboog uit het raam of met maar één hand aan het stuur? Dat levert een boete van 80 euro op. Eet of drink je achter het stuur? 200 euro betalen aan oom agent. Slippers, naaldhakken of met blote voeten rijden, is ook uit den boze (80 euro boete).

Maar we zijn er nog niet. In Spanje riskeer je een prent van 100 euro als de bijrijder zijn voeten op het dashboard legt. Een brandende peuk naar buiten gooien kan 400 euro boete opleveren, net zoals bellen met een headset, hoofdtelefoon of oortjes. Sterker nog, alles wat over de oren heen zit bij de bestuurder is verboden, dus ook een hoed. Zelfs 'heftig discussiëren of een zoen geven aan de bestuurder tijdens het rijden kan je geld kosten op het Iberische schiereiland.

Niet zomaar wegrijden in Denemarken

Maar misschien hebben de Denen nog wel de meest bijzondere verkeersregel. En dan hebben we het niet over het feit dat je in heel Scandinavië altijd de autolichten aan moet hebben tijdens het rijden, zelfs in het zonnetje overdag. Nee, in Denemarken is het verplicht om altijd voor het wegrijden onder de auto te kijken. Zo controleer je of er geen kinderen zijn die zich hebben verstopt of in slaap zijn gevallen onder je bolide.