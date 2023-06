Dirk (71) die zijn buurmeisje doodschoot zat vol hasj en drank

Dirk R schoot dit weekeinde zijn buurmeisje dood, die op de schommel zat in de buurtuin. De buurman kreeg een kogel door zijn hoofd, maar leeft nog, De buurvrouw werd ook geraakt. Dirk was vermoedelijk boos op de buren vanwege een stukje grond en vanwege geluid.

De 71-jarige Dirk R., die leraar zou zijn geweest, woonde samen met zijn Belgische vrouw in het dorpje Saint Herbot, waar ze bekend stonden als ’de Belgen’. R. zou weinig contact hebben gehad met zijn buren.

Volgens Franse media was hij „weggelopen uit een Astérix-stripalbum”. Hij zou ook drugs en alcohol in zijn bloed hebben gehad bij zijn arrestatie, ook zou er cannabis zijn gevonden in zijn woning.

De 71-jarige is formeel beschuldigd van de moord op de jonge Solaine Thornton en de poging tot moord op haar moeder en vader - Adrian en Rachael Thornton - die oorspronkelijk uit de regio Manchester komen