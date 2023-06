‘Dode’ vrouw bonst op grafkist tijdens eigen wake

Haar nabestaanden kregen de schrik van hun leven toen een 76-jarige vrouw uit Ecuador keihard aan de binnenkant op haar eigen grafkist bonsde: ze leefde dus nog.

De vrouw was in het ziekenhuis doodverklaard. "We waren allemaal flink geschrokken", vertelt haar zoon Gilberto Barbera tegen persbureau AP, die ook laten weten dat de situatie van zijn moeder nog steeds kritiek is.

De gepensioneerde verpleegkundige Bella Montoya werd vrijdag naar het ziekenhuis gebracht nadat ze vermoedelijk een beroerte kreeg en daaropvolgend een hartstilstand. Toen reanimatie niet hielp, verklaarde de arts dat ze was overleden, meldt het ministerie van Gezondheid in Ecuador.

Barbera zei dat zijn moeder bewusteloos was toen ze het ziekenhuis binnenkwam. Een paar uur later vertelde de arts hem dat ze was overleden en overhandigde hem een overlijdensakte. De familie bracht haar vervolgens naar de begraafplaats waar ze later die dag een wake hielden.

Toen begonnen ze vreemde geluiden te horen. "We waren met een man of twintig", vertelt Barbera. "Na ongeveer vijf uur begon de grafkist geluid te maken. Mijn moeder was in lakens gewikkeld en begon tegen de wanden van de kist te bonzen. Toen we dichterbij kwamen, zagen we dat ze zwaar ademde."

Familieleden brachten Montoya vliegensvlug terug naar het ziekenhuis in de stad Babahoyo, waar ze nu op de intensive care ligt. Artsen vrezen echter dat er weinig kans is dat ze het overleeft.

Het ministerie is nu wel een onderzoek gestart om te achterhalen hoe het kan dat een arts een overlijdensakte afgeeft, terwijl iemand nog leeft.