Kamer wil opheldering van verkenners over gesprekken Omtzigt

De Tweede Kamer vraagt opheldering aan oud-Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib en oud-formatieverkenners Annemarie Jorritsma, Kajsa Ollongren, Wouter Koolmees en Tamara van Ark over hoe er in 2021 tijdens de kabinetsformatie is gesproken over toenmalig CDA'er Pieter Omtzigt. Nieuwsuur berichtte zaterdag dat niet alleen premier Mark Rutte sprak over een "functie elders" voor Omtzigt, maar dat ook Jorritsma en Ollongren het kritische Kamerlid als gevaar voor de stabiliteit van een te vormen kabinet zagen. Dit hebben zij niet gemeld aan de Kamer.