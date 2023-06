KNMI verwacht nog geen recordaantal droge dagen

Het KNMI acht de kans niet groot dat 2023 de boeken in gaat als het jaar met het recordaantal droge dagen. Tot nu toe staat het record op twintig dagen droogte achter elkaar in 1976. Dit jaar heeft het sinds medio mei bijna niet geregend, maar in het oosten en zuiden van het land viel op 7 en 8 juni wel een spatje regen. Daardoor is de reeks droge dagen sinds midden mei onderbroken, aldus het weerinstituut. Tot aan 7 juni was het vijftien dagen achter elkaar droog.

Verschillende weerbureaus meldden de afgelopen dagen dat het record aan droge dagen sinds 1906 gebroken zou gaan worden. Volgens die bureaus zou het deze week 34 dagen achter elkaar droog zijn en daarmee zou het record van 1976 verbroken zijn. Het verschil met de berekening van het KNMI is volgens het weerinstituut dat andere weerbureaus alleen droogte in De Bilt als uitgangspunt nemen, terwijl het KNMI elke dag op een vaste tijd de gevallen hoeveelheid neerslag in heel Nederland in de afgelopen 24 uur meet. "Dat doen we al meer dan honderd jaar en zo kunnen we iets zeggen over het regenklimaat in Nederland", aldus het KNMI.

Honderden vrijwilligers meten elke dag om 10.00 uur hoeveel regen er is gevallen. Het is een droge dag als er op dertien weerstations verspreid over Nederland minder dan 0,3 millimeter neerslag is gevallen. Op 7 en 8 juni viel op twee van de dertien weerstations wat neerslag. Daardoor gelden die data niet als droge dagen. Tot die tijd was het vijftien dagen droog en nu is het alweer vier dagen op rij droog in heel Nederland. "Maar de kans dat we 1976 gaan overtreffen is niet zo groot."

Het is tot nu toe in slechts vijf jaren sinds 1906 langer droog geweest dan vijftien dagen achter elkaar. Dat gebeurde tussen 1940 en 1960 twee keer, in 1976 en twee keer na de eeuwwisseling. Het KNMI ziet de lengte van een reeks droge dagen aaneen wel toenemen van ongeveer 4,5 dag naar ongeveer 5,5 dag. Of dat te maken heeft met klimaatverandering is nog niet te zeggen. Het kan volgens het weerinstituut voor een groot deel toeval zijn dat Nederland de laatste jaren vaker onder invloed van een hogedrukgebied staat. Er ligt nu een hardnekkig hogedrukgebied boven Engeland.