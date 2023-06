Ollongren herinnert zich niet over Omtzigt te hebben gesproken

Kajsa Ollongren kan zich niet herinneren dat zij in 2021 met collega-verkenner Annemarie Jorritsma in het begin van de verkenning heeft gesproken met toenmalig Kamervoorzitter Khadija Arib over de positie van Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt, die toen nog lid was van het CDA. Volgens de huidige minister van Defensie was er wel contact met Arib omdat de Kamer de opdrachtgever van de verkenners was, maar kan ze zich de bewuste bijeenkomst niet herinneren. Daar zouden volgens Nieuwsuur de verkenners Omtzigt als een risico voor een toekomstig kabinet hebben omschreven. Ollongren zegt alle informatie die zij als verkenner had, heeft gedeeld met de Kamer. "Ik heb daar helemaal niets aan toe te voegen." De Tweede Kamer wil opheldering van Arib en de oud-verkenners. Als de Kamer meer wil weten is Ollongren daartoe altijd bereid, zegt ze.