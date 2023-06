Wraak: Trump wil als hij weer president wordt Biden vervolgen

Als Donald Trump in 2024 de Amerikaanse presidentsverkiezingen wint, zal hij een speciale aanklager aanstellen om de zittende president Joe Biden te laten vervolgen. Deze waarschuwing gaf de Amerikaanse oud-president dinsdagavond (lokale tijd) in een toespraak die hij voor aanhangers hield op de stoep van zijn golfclub in Bedminster, in de staat New Jersey. Daarmee reageerde hij voor het eerst op zijn aanhouding eerder op de dag in de rechtbank van Miami, waar 37 aanklachten tegen hem werden voorgelezen.

Hij noemde zijn strafrechtelijke vervolging "het meest gruwelijke machtsmisbruik" uit de geschiedenis van de Verenigde Staten. "Erg treurig om te zien", zei Trump in zijn typerende stijl. "Een corrupte zittende president heeft zijn belangrijkste politieke tegenstander laten arresteren op valse en verzonnen aanklachten waaraan hij en talrijke andere presidenten schuldig zouden zijn, midden in een presidentiële verkiezingscampagne waarin hij vreselijk aan het verliezen is."

Trump wordt vervolgd voor het achterhouden van vertrouwelijke documenten na het verlaten van het Witte Huis. Voor de rechter in Miami zei Trump in antwoord op alle aanklachten onschuldig te zijn. Het is de eerste keer dat een oud-president op federaal niveau is aangeklaagd.