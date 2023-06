Bedreigingen, plunderingen en seksuele intimidatie in Zandvoort aan Zee: “Situatie is onhoudbaar”

Als de zon fel schijnt over het Zandvoortse strand, dan komen de rotzooi trappende jongeren van heinde en ver om de sfeer te verzieken op de boulevard, in strandtenten en winkels. Dat is al heel lang zo, maar het liep afgelopen weekend echt de spuigaten uit.

De politie pakte twee mannen op die badgasten met een wapen bedreigden, de plaatselijke supermarkt sloot op zaterdag en zondag uren eerder de deuren vanwege plunderingen en groepen jongeren maakten zich schuldig aan seksuele intimidatie van (minderjarige) vrouwen.

Onhoudbare situatie

“Er moet heel snel iets veranderen, anders wordt de situatie onhoudbaar”, zegt strandtenthouder Niels Priester tegen NH Nieuws. Zijn collega Huig Molenaar noemt het 'anti-reclame voor Zandvoort'. Woensdag gaan de betrokken partijen om tafel zitten voor overleg met de gemeente.

Er is in ieder geval één lid van de gemeenteraad die weet waarover ze praten. Mirko Gerrits van de lokale partij ZEE (Zandvoort Echt Eén) was beide dagen op het strand, merkte de onrust duidelijk op en schreef erover op Facebook. De reacties logen er niet om. "De meeste mensen bevestigden mijn observaties", vertelt hij. "Wat ik hoorde waren verhalen over seksuele intimidatie van vrouwelijk personeel, ruzies en ook gevechten. Je ontkomt er niet aan dat er op zulke mooie dagen iets gebeurt. Maar bijvoorbeeld plundering van een supermarkt is toch wel erg extreem."

Seksuele intimidatie van minderjarigen

Wie precies voor de onrust verantwoordelijk zijn, is niet duidelijk. In het verleden maakten vechtende groepen jongeren uit Amsterdam en Haarlem de kustplaats onveilig. "Het middenboulevard-gebied trekt jongeren aan die te maken hebben met sociale problemen. Die nemen ze mee naar het strand en je ziet dat het effect heeft. Je hoort dan dat zelfs minderjarigen seksueel worden geïntimideerd", zegt Gerrits.