Naakte en vastgebonden man gevonden op straat in Sittard

De politie heeft bij een inval in een bedrijfspand in Sittard drie mensen gevonden. Ze bleken te zijn gegijzeld en mishandeld. Een vierde persoon is naakt en met vastgebonden handen buiten het gebouw aangetroffen en leidde agenten naar zijn kompanen. Dat schrijft de Limburger.

De man die buiten was leidde de politie naar het pand, waar nog meer geboeide mensen bleken te zijn. De omstandigheden rondom de gijzeling zijn vooralsnog onduidelijk. Zo lijken niet alle aangehouden verdachten elkaar te kennen. Ook heeft het er de schijn van dat sommige verdachten niets met het incident te maken hebben en is niet helder welk conflict ten grondslag ligt aan de actie.

Het pand was in gebruik door meerder schimmige bedrijfjes. Verdachten komen uit Nederland, maar ook uit Polen en Roemenië.