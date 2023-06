Ryanair-chefpiloot ontslagen wegens ‘onaanvaardbaar gedrag’ jegens vrouwen

heeft zijn hoofdpiloot ontslagen wegens "een patroon van herhaaldelijk ongepast en onaanvaardbaar gedrag jegens een aantal vrouwelijke juniorpiloten".

De 58-jarige Aidan Murray werkte al 28 jaar bij de Ierse luchtvaartmaatschappij. Hij werd in 2020 benoemd in de hoogste en machtigste functie in vluchtoperaties.

The Independent schrijft dat eind vorige maand een anonieme klacht is ingediend over ongepast gedrag, gevolgd door een stroom van andere vrouwelijke Ryanair-cockpitbemanningen over ongewenste toenaderingen.

Een onderzoek bracht een patroon aan het licht dat Murray roosters had verwisseld om met bepaalde vrouwelijke piloten te vliegen. Ook zou hij ongepaste sms'jes hebben gestuurd. Hij zou hen onder meer gevraagd hebben om foto’s van hun lichaam te sturen, en berichten met “je hebt een geweldig lijf” en “je hebt een prachtige kont” verzonden hebben naar vrouwelijke personeelsleden.