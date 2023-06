Chinese jongeren tonen sombere toekomst in virale foto’s: ‘Passen bij mijn halfdode leefstijl’

Deze maand studeren miljoenen jongeren in China af aan de universiteit. In plaats van de traditionele vrolijke plaatjes van studenten die hun afstudeerhoed in de lucht gooien, verschijnen er vooral foto's van uitgebluste jongeren die op een bankje in het park liggen of hun scriptie in de vuilnisbak gooien.

De foto's die massaal viraal gaan op social media verwijzen naar het moeilijke, wellicht werkloze leven, dat wacht. Er komen 11,6 miljoen studenten op de arbeidsmarkt terwijl de jeugdwerkloosheid in China voor de tweede maand op rij een record bereikt. Het werkloosheidscijfer voor Chinezen tussen de 16 en 24 jaar bedraagt 20,8 procent.

Ooit was de universiteit iets voor een elite, maar het afgelopen decennium is het aantal jonge mensen dat een universitair diploma haalt geëxplodeerd. Tussen 2012 en 2022 steeg het percentage jongeren dat naar de universiteit gaat van 30 procent naar bijna 60 procent. Veel studenten zeggen nu dat hun studie tijdverspilling was, omdat ze er niets mee kunnen.

De foto's passen in de trend, die wordt omschreven als 'plat liggen': jonge Chinezen zijn moe van de ratrace en in plaats van te blijven worstelen, geven ze het op: ze kopen geen huis, geen auto, trouwen niet en krijgen geen kinderen. Ze kiezen liever voor een passief leven waarbij ze weinig geld uitgeven. "Ik houd van deze foto's", schrijft bijvoorbeeld iemand in de commentaren. "Ze passen bij mijn halfdode leefstijl."