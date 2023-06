Record aantal fietsen gestolen: 8667 aangiftes in 1 maand

In de afgelopen maand werden er 8667 aangiftes van diefstal van brom-, snor- en gewone fietsen gedaan, wat een toename van 13 procent betekent vergeleken met april, schrijft het AD.

Ook in vergelijking met mei vorig jaar is er sprake van een stijging. Een woordvoerder van de politie vermoedt dat er in werkelijkheid veel meer fietsen zijn gestolen, aangezien niet iedereen de moeite neemt om aangifte te doen.

De woordvoerder merkt op dat fietsendieven door de jaren heen steeds vaker toeslaan. Het aantal aangiftes ligt momenteel alweer ver boven het niveau van voor de coronapandemie. De politie noemt de opkomst van e-bikes als reden daarvoor: "Daarvan komen er steeds meer, en ze worden duurder, en daarmee aantrekkelijker voor criminele bendes."

Deze 'dievengildes' trekken door het land en slaan toe waar mogelijk. In de zomer kan dit op veel meer plekken gebeuren, aldus de politiewoordvoerder: "Bij recreatiegebieden of op het station, maar ook thuis voor de deur. Mensen zetten hun fiets niet meer binnen omdat het toch lekker weer is." De meeste gestolen fietsen worden direct naar Oost-Europa gebracht.