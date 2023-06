Ontruimd Zwitsers dorp dreigde verpulverd te worden door rotsen, maar is nipt ontsnapt

Het Zwitserse dorp Brienz lijkt op het nippertje ontsnapt te zijn aan enorme schade door een plotselinge aardverschuiving. Volgens de gemeente kwam donderdagavond laat veel materiaal naar beneden, maar werden de huizen nog net gespaard. Het dorp was vorige maand al met spoed ontruimd omdat de bergwand instabieler bleek dan gedacht. Of de kust nu wel veilig is, is niet duidelijk.

"Volgens de eerste berichten is een groot deel van de Insel zeer snel naar beneden gekomen", zegt de gemeente, verwijzend naar het instabiele stuk berghelling. "Er zijn nog geen meldingen van schade in het dorp, de stenenmassa is vlak buiten het dorp gebleven." Een woordvoerder zegt tegen de Zwitserse omroep SRF dat er misschien wat kleinere schade ontstaan kan zijn door steensplinters, maar dat Brienz "veel geluk" heeft gehad.

Brienz werd ontruimd nadat was gebleken dat de bergwand meer bewoog dan gedacht. Deskundigen zeiden toen dat het goed denkbaar is dat de berg geleidelijk zou afbrokkelen en relatief ongevaarlijk zou blijven, maar konden ook niet uitsluiten dat het dorp verwoest kon worden door een grotere, gevaarlijkere aardverschuiving.

"Hoeveel van de 1,9 miljoen kubieke meter gesteente naar beneden gekomen is, kan op dit moment nog niet gezegd worden. Wel laten de eerste beeldanalyses zien dat er een duidelijke verandering is van de helling en lijkt het erop dat het om een groot deel van de Insel gaat", aldus de gemeente vrijdagochtend. Wel wordt "voor de zekerheid" een groter gebied rond de berghelling afgesloten.