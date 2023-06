Codewoord in strijd tegen seksuele intimidatie in Assense horeca: Vraag naar ‘Angela’

Word je tijdens een avondje uit in het Drentse Assen lastiggevallen, dan kun je nu in vijf cafés vragen naar 'Angela'. Door dit codewoord snapt het personeel dat je hulp nodig hebt. De drukbezochte TT-week eind juni markeert de start van het 'Ask for Angela'-project.

“Het is belangrijk om de man of vrouw die lastiggevallen wordt apart te nemen. Hij of zij kan dan rustig het verhaal vertellen. Vervolgens kijken we wat we moeten doen”, legt café-eigenaar Carlijn Rhymer (31) uit aan het Dagblad van het Noorden. De onruststoker kan dan verwijderd worden uit het pand, of de politie wordt ingeschakeld.

Het 'Ask for Angela'-project is overgewaaid uit Engeland, waar het al langer een nuttige maatregel is om straatintimidatie tegen te gaan. Onderzoeker Alice Chamberlain (21) uit Nottingham helpt de gemeente Assen om het project in te voeren.

Toen ze voor de eerste keer een rondje door het centrum van het Drentse stadje liep, was ze negatief verrast. “Mensen die nageroepen worden, groepen die intimiderend gedrag vertonen. Ik zou daar ’s avonds niet alleen langs willen gaan.” In haar woonplaats Nottingham is 'vragen om Angela' een begrip geworden. “Er zijn vrouwen die alleen op date gaan in een café waar ze bekend zijn met Ask for Angela. Daar voelen ze zich dan veiliger.”

De Assense horeca-uitbater Frank van Urk (29) zegt dat het wel meevalt met vervelend gedrag in de Assense horeca. Toch denkt hij dat 'Ask for Angela' nuttig kan zijn. “Dit project is belangrijk voor het bewustzijn. Iedere gast moet het naar zijn zin hebben. Als twee vrouwen een drankje drinken en er komt telkens dezelfde man naar ze toe, dan ga ik toch op een gegeven vragen of ik ze ergens mee kan helpen.”

Rhymer zag na de coronaperiode een verandering in haar etablissement. “Er kwam opeens nieuwe jeugd, die nog nooit uit was gegaan. Sommigen moesten echt leren hoe je normaal doet tegen elkaar. Bovendien is in een café vaak alcohol in het spel. Dan weet je het eigenlijk nooit”, besluit zij.