Rijke Bloemendalers willen asielopvang tegenhouden: “En het zal ons lukken ook”

De gemeenteraad van Bloemendaal is akkoord met de komst van negentig asielzoekers op twee locaties, maar de goed bemiddelde omwonenden, georganiseerd in Stichting Randbelang, doen er alles aan om hier een juridisch stokje voor te steken.

“Of we hier voor gaan liggen? Natuurlijk gaan we hier voor liggen. En het zal ons ook lukken dit tegen te houden”, roept secretaris Rob Budding van de Stichting Randbelang, die bewoners aan de Westelijke Randweg in Overveen vertegenwoordigt. De gemeente heeft er een asielopvang voor zestig mensen gepland en nog dertig in een villawijk in Aerdenhout, waar ook al verzet opborrelt.

Het is niet de eerste keer dat Budding ten strijde trekt tegen de Bloemendaalse bestuurders. Eerder heeft hij er al voor gezorgd dat op dezelfde locatie een woningbouwproject voor jonge starters met zo'n 170 woningen niet doorging. Ze procedeerden met succes vanwege een transformatorstation in de buurt waardoor brandgevaar en straling zou ontstaan.

De rijke xenofoben zijn inmiddels op juridische oorlogssterkte. “Volgens het bestemmingsplan mag er slechts worden gebouwd of verbouwd binnen het bestaande bouwvlak. Als je uitgaat van vijf vierkante meter per asielzoeker kun je daar maximaal 26 asielzoekers kwijt en niet 60.” Hij dreigt met vervolgstappen als de gemeente 'sluipwegen' gaat bewandelen om dit te omzeilen. “Dan zullen we beroep aantekenen.”

De opvang van negentig asielzoekers in Bloemendaal is onderdeel van afspraken binnen de regio Kennemerland. Zo vangt Beverwijk bijvoorbeeld 160 mensen op en Haarlem 620. Hiermee loopt het bestuur vooruit op de Spreidingswet, die ervoor moet zorgen dat asielzoekers eerlijker over het land verdeeld worden. Op dit moment zijn bijna alle opvanglocaties in het noorden, oosten en zuiden van het land te vinden.