Media: VS willen dat NAVO-baas nog een jaar blijft

De Amerikaanse president Joe Biden heeft NAVO-baas Jens Stoltenberg gevraagd nog een jaar aan te blijven. Volgens Noorse media heeft dat te maken met de Russische oorlog tegen Oekraïne en de nog niet afgeronde toetreding van Zweden tot het bondgenootschap. Biden, die een beslissende stem heeft in de kwestie, zou deze week tijdens een ontmoeting in het Witte Huis de Noor Stoltenberg opnieuw hebben verzocht op diens post te blijven. Bij een eerder verzoek in februari zou Stoltenberg hebben geweigerd. Nu was "het machtigste land in het bondgenootschap nog duidelijker: deze keer accepteert de Amerikaanse president geen nee", aldus de krant Dagens Naeringsliv (DN). De 64-jarige Stoltenberg werd op 1 oktober 2014 benoemd als secretaris-generaal voor een termijn van vier jaar. Hij heeft er inmiddels twee termijnen opzitten en zijn functie is verlengd tot 30 september dit jaar. De 31 lidstaten van het bondgenootschap zijn op zoek naar een opvolger, maar hebben nog geen overeenstemming bereikt. "De oorlog in Oekraïne en het nog onvoltooide NAVO-lidmaatschap van Zweden zijn zwaarwegende argumenten om nu niet van secretaris-generaal te wisselen", meldt DN. Volgens de Noorse publieke omroep NRK en DN, die anonieme bronnen citeren, zou Stoltenberg moeten aanblijven tot de NAVO-top volgend jaar in Washington, die in het teken staat van de 75e verjaardag van het Atlantisch bondgenootschap.