Nederlander die meisje (11) doodschoot in Frankrijk heeft spijt

Dirk Raats, de Nederlandse man die zijn buurmeisje van 11 jaar doodde in Frankrijk, heeft spijt. "Hij heeft spijt van de gevolgen van zijn daad", laat de advocaat van de 71-jarige Nederlander weten. "Mijn cliënt heeft nooit eerder te maken gehad met justitie. Hij heeft spijt van de gevolgen van zijn daad, waarvan het motief en de omstandigheden nog moeten worden onderzocht", benadrukt advocaat Anne Guillerme.

Raats schoot met zijn vuurwapen in de richting van zijn buren. Solaine Thornton (11) werd dodelijk getroffen in het hart. Ze overleed ter plaatse. Moeder Rachel werd gewond door twee kogels, onder andere in de rug. Vader Adrian werd zwaar gewond toen een kogel van Raats in zijn hoofd terechtkwam. Beide ouders liggen nog in het ziekenhuis. Het jongere zusje van Solaine kon ontsnappen aan de kogelregen