FVD is minder actief in de Tweede Kamer dan andere fracties

De Tweede Kamerleden van Forum voor Democratie (FVD) zijn minder actief in de Kamer dan andere fracties. De Partij voor de Dieren (PvdD) en ChristenUnie (CU), die qua zetelaantal (nagenoeg) gelijk zijn aan de partij van Thierry Baudet, doen vaker mee in debatten en bij stemmingen. Dat blijkt uit een analyse die het ANP heeft gemaakt van cijfers van de Tweede Kamer In de periode van 23 maart 2017, het moment van aantreden van FVD in de Tweede Kamer, tot 22 mei van dit jaar, was de Forum-fractie afwezig bij acht stemmingen over (wets)voorstellen. De CU en PvdD misten geen van deze stemmingen. Bij moties waarover gestemd moest worden was 210 keer niemand van FVD aanwezig in bovengenoemd tijdsbestek. Bij de CU was dit zes keer het geval en bij de PvdD geen enkele keer. Opmerkelijk is dat bij de door Forum gemiste stemmingen over moties, de fractie zelf acht keer mede-indiener was. Redenen afwezigheid Baudet laat weten dat hij in het begin alleen met toenmalig partijgenoot Theo Hiddema in de Kamer zat. Volgens de partijleider mis je dan eerder een stemming, door ziekte of een werkbezoek. Ook wijst hij de "interne strijd" binnen de partij aan als reden voor afwezigheid. De hoeveelheid parlementaire activiteiten, zoals debatten, rondetafelgesprekken en vragenuren, lopen sterk uiteen bij de fracties. Waar FVD in de eerder genoemde periode aan 905 parlementaire activiteiten deelnam, staat de teller bij PvdD op 2744 en bij CU op 3448. Ook was Forum dit jaar afwezig bij twee grote debatten: over de voorjaarsnota en over de parlementaire enquête over de aardgaswinning. Bij de dit jaar ingediende schriftelijke vragen lopen de fracties gemiddeld genomen niet veel uiteen, maar als je inzoomt op losse Kamerleden wel. De vragen zijn bij CU en PvdD redelijk verdeeld over de parlementariërs. Terwijl van de 51 dit jaar door de FVD-Kamerleden ingediende vragen er 40 afkomstig waren van Pepijn van Houwelingen. Vergoeding De mate van activiteiten of aanwezigheid heeft geen invloed op de vergoeding van een Tweede Kamerlid. Die bedraagt ruim 124.000 euro bruto per jaar. FVD-Kamerlid Gideon van Meijeren is hierbij een opvallend geval, omdat hij naast Kamerlid ook raadslid is, en tot voor kort ook Statenlid. Door deze dubbelfuncties verdient hij meer dan een 'reguliere' parlementariër. Opgave bijverdiensten Ook Baudet verdient meer geld met verschillende nevenfuncties, die hij niet laat registreren bij de Tweede Kamer. Vorig jaar kwam hij hierdoor in opspraak. Sinds begin dit jaar is de Forum-leider medebestuurder van een bezorgdienst van maaltijdpakketten. Hij gaf dit opnieuw niet op als bijverdienste in het openbaar register van de Kamer. "Ik denk niet dat de kwantiteit de kwaliteit van het werk kan beoordelen", zegt Baudet. "Ik ben voor één dag in de week overleggen op hoofdlijnen, en verder met de poten in de modder staan."