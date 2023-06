Oekraïne blijft kleine vooruitgang boeken in tegenoffensief

Oekraïne blijft kleine winsten boeken in het tegenoffensief dat eerder deze maand begon. Een door Rusland geïnstalleerde functionaris erkende via berichtendienst Telegram dat Oekraïne het dorp Pjatychatky in de regio Zaporizja in het zuidoosten van Oekraïne heeft heroverd. Het zou de eerste Oekraïense winst zijn op het front in Zaporizja sinds het tegenoffensief eerder deze maand begon. De functionaris voegde daaraan toe dat de gevechten doorgaan. Oekraïne heeft de inname niet bevestigd. Ook kon deze niet onafhankelijk worden geverifieerd. Ook het Britse ministerie van Defensie meldt zondag dat Oekraïne de afgelopen dagen in verschillende regio's kleine vooruitgang heeft geboekt. De gevechten zouden veel slachtoffers aan beide zijden eisen. Rusland zou de zwaarste verliezen lijden sinds de slag om Bachmoet in maart. De hevigste gevechten hebben de voorbije dagen plaatsgevonden in de regio's Zaporizja, Donetsk en rond de stad Bachmoet. Oekraïne zei afgelopen week zo'n 100 vierkante kilometer te hebben terugveroverd.