Titanicramp-2: Duikboot vermist waarmee toeristen naar wrak van Titanic duiken

Een duikboot die gebruikt wordt om toeristen naar het wrak van de Titanic te laten duiken in de Atlantische Oceaan, is maandag spoorloos verdwenen tijdens een duik. De kustwacht zoekt met man en macht naar het vaartuig. Dat meldt BBC.

Het is op dit moment niet duidelijk of er toeristen aan boord waren van het vaartuig, waarmee je tegen betaling naar het wrak van de Titanic op de bodem van de Atlantische Oceaan gebracht wordt. De kustwacht van Boston heeft een zoek- en reddingsactie op poten gezet.

Het wrak van de Titanic ligt op een diepte van 3,8 kilometer in de Atlantische Oceaan, op goed 600 kilometer van de kust van het Canadese Newfoundland. Het schip zonkt in 1912 nadat het tegen een ijsberg was gevaren. Van de 2.200 mensen die toen aan boord waren, kwamen er meer dan 1.500 om het leven.