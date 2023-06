Laatste levensteken kwam van onderzeeër toen hij boven de Titanic hing

De vermiste onderzeeër met vijf mensen aan boord, waaronder de Britse miljardair Hamish Harding,, zou voor het laatst zijn 'gepingd' terwijl hij zich recht boven zijn bestemming bevond - de Titanic.

De onderzeeër, eigendom van en geëxploiteerd door OceanGate Expeditions, had een ​​bemanning van vijf mensen - inclusief de CEO van het bedrijf Stockton Rush, de Franse ontdekkingsreiziger PH Nargeolet en Harding.

De bemanning heeft genoeg zuurstof om onder water te blijven tot donderdag 13.00 uur.

In een race tegen de klok zijn de Amerikaanse en Canadese kustwacht samen met de Canadese luchtmacht en privéschepen nog steeds bezig met de opsporings- en reddingsmissie

Het is te vroeg om te zeggen wat er precies gebeurd is. Er liggen overal brokstukken op de oceaanbodem, wat het gevaarlijk maakt. Een andere mogelijkheid is dat er een lek ontstaan is in de romp van de duikboot. In dat geval zijn de vooruitzichten niet goed voor de inzittenden.