Biden noemt Chinese president Xi Jinping een dictator

WDe Amerikaanse president Joe Biden heeft de Chinese president Xi Jinping "een dictator" genoemd. Ook zei hij dat Xi "zich schaamde" toen in februari een Chinese ballon uit koers was geblazen en boven de VS vloog. De enorme ballon werd door het Amerikaanse leger uit de lucht geschoten en belandde in het water.

Biden maakte de opmerkingen tijdens een bijeenkomst met potentiële politieke donoren in Californië. Een dag eerder had de Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken nog een ontmoeting met Xi. Blinken is in China om de spanningen tussen de twee landen te verminderen.