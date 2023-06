CNN: bonkende geluiden gehoord tijdens zoektocht duikboot Titan

Er zijn dinsdag als "gebonk" omschreven onderwatergeluiden opgevangen tijdens de zoektocht naar een duikboot die twee dagen eerder vermist was geraakt tijdens een duik naar het wrak van de Titanic. Dat meldt CNN op basis van een interne memo van de Amerikaanse overheid over de zoektocht naar duikboot Titan. Het was onduidelijk wanneer het gebonk dinsdag werd gehoord of hoe lang het aanhield. Een update die later dinsdag werd verstuurd suggereerde dat er meer geluiden werden gehoord, aldus CNN. De geluiden duiden er volgens de update op dat "hoop op overlevenden" gerechtvaardigd is. Eerder dinsdag maakte de Amerikaanse kustwacht bekend de zoekactie naar de Titan uit te breiden. Er werd al gezocht vanuit de lucht en vanaf het water, maar de kustwacht gaat ook zoeken met een onderzeeër. Frankrijk stuurt een schip met een diepzeerobot om mee te helpen. Een van de vijf Titan-opvarenden is een bekende Franse onderzoeker. De Titan was op weg naar het in 1912 gezonken passagiersschip Titanic op 3800 meter diepte in de Atlantische Oceaan. Volgens het bedrijf dat de expeditie uitvoert, OceanGate, was er voor 96 uur zuurstof aan boord. De zoektocht is dan ook een race tegen de klok. OceanGate helpt mee, net als de Canadese kustwacht.