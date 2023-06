Bedrijf duikboot Titan ontsloeg topman die veiligheid betwijfelde

De voormalige directeur maritieme operaties van het Amerikaanse bedrijf OceanGate, waarvan de duikboot Titan vermist is in de Atlantische Oceaan, werd in 2018 ontslagen nadat hij zijn bezorgdheid had geuit over de veiligheid van de passagiers. Dat blijkt uit gerechtsdocumenten uit dat jaar.

David Lochridge, een Schotse duikbootbestuurder en duiker, werkte sinds 2015 voor OceanGate. In een aanklacht tegen zijn voormalige werkgever stelde hij in januari 2018 te zijn ontslagen nadat hij "ernstige veiligheidsrisico's" had aangekaart over het "experimentele en ongeteste ontwerp van de Titan".

Lochridge was vooral bezorgd over de weigering van OceanGate om "cruciale, niet-destructieve tests uit te voeren" op de romp van de onderzeeër. Volgens hem zouden de passagiers gevaar lopen als de Titan naar extreme dieptes zou duiken. Zo was een patrijspoort aan de voorkant ontworpen om de druk op 1300 meter diepte te weerstaan, terwijl OceanGate van plan was om tot 4000 meter diep te gaan.

Bovendrijven

De duikboot vertrok zondag voor een expeditie naar het wrak van de Titanic. Het contact met de 6,5 meter lange onderzeeër ging nog dezelfde dag verloren. Sindsdien wordt naarstig gezocht naar de duikboot. Volgens OceanGate was er voor 96 uur zuurstof aan boord. Het is mogelijk dat de onderzeeër niet meer onder water is, maar op een onbekende plek boven is komen drijven.

Er zijn vijf mensen aan boord: de Britse zakenman Hamish Harding, de Pakistaanse consultant Shahzada Dawood en zijn zoon Suleman, de Franse Titanic-expert Paul-Henri Nargeolet en Stockton Rush, de Amerikaanse CEO van OceanGate.