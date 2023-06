CDA-leider Hoekstra wacht nog met nieuwe stikstofonderhandelingen

CDA-leider Wopke Hoekstra wil woensdag nog geen duidelijkheid geven wanneer zijn partij opnieuw wil onderhandelen over de stikstofparagraaf van het regeerakkoord. Aanvankelijk wilde hij wachten op het een landbouwakkoord voordat de coalitiepartijen verder zouden praten over stikstof. Maar het landbouwakkoord is woensdag definitief geklapt.

Nu wil Hoekstra eerst praten in het kabinet hoe het verder moet en met "de collega's van gedachten wisselen". Landbouwminister Piet Adema heeft al gezegd dat de ministerraad daar vrijdag over spreekt. Het kabinet zal nu in ieder geval zelf maatregelen gaan nemen voor de landbouwsector.

Hoekstra zegt het "doodzonde" te vinden dat het landbouwakkoord is geklapt na bijna een jaar aan overleggen. Hij zegt nu "stap voor stap" verder te willen. Hij benadrukt dat het CDA ook de coalitieonderhandelingen in de provincies wilde afwachten.