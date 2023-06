Pas in Barcelona op voor de spuugtruc

De politie van Barcelona waarschuwt vakantiegangers door het verspreiden van een filmpje waarin te zien is hoe twee toeristen in metrostations in Barcelona van bagage worden beroofd, schrijft RTL. De dieven gebruiken een relatief nieuwe truc die de laatste tijd met regelmaat wordt toegepast.

Ze opereren in tweetallen. De eerste spuugt van achter in het haar van het slachtoffer. Meestal raakt die daardoor even in de war. De spuwer biedt het slachtoffer aan met een zakdoekje het haar schoon te maken. In de paar seconden dat de dader en het slachtoffer daarmee bezig zijn, gaat de tweede crimineel er snel vandoor met de bagage.