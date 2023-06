Bejaarde man binnen paar uur slachtoffer eerst van straatroof en dan van woninginbraak

Afgelopen zaterdag rond 09.30 uur verlaat een man (78) zijn woning aan de Buitenveldertselaan in de Gelderlandpleinbuurt om boodschappen te gaan doen. Als hij na twee uur weer onderweg naar huis loopt, ziet hij ter hoogte bij de kruising van zijn woning met de A.J. Ernststraat twee mannen onder een overkapping staan. Als de man voorbij het tweetal is, wordt hij door een van hen hard vastgepakt. Zijn horloge wordt met kracht van zijn pols gerukt en het duo rent weg in de richting van het Gelderlandplein. Dta meldt AT5.

De man loopt met een gewonde pols terug naar zijn woning en ziet vervolgens dat er is gerommeld met het slot in de voordeur. Bij binnenkomst blijkt dat de woning overhoop is gehaald en dat er meerdere sieraden zijn meegenomen.

Misschien werd hij twee keer slachtoffer van dezelfde dieven, maar de politie is nog op zoek naar de daders.