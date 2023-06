Amerikaanse kustwacht bevestigt: restanten van Titan gevonden

Een onderwaterrobot heeft de restanten van de verdwenen onderzeeër Titan gevonden. Dat heeft de Amerikaanse kustwacht bevestigd. Eerst werd de achtersteven van de duikboot gevonden, niet ver van het wrak van de Titanic. Later werden ook andere brokstukken aangetroffen. OceanGate, het bedrijf achter de verdwenen Titan, laat weten dat de bemanning van de onderzeeër niet meer in leven is. Het bedrijf noemt de vijf inzittenden "echte ontdekkingsreizigers met een passie om de oceaan te beschermen".