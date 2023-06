Stewardess (60) wil dronken vliegen

Op Schiphol werden donderdag 528 piloten en cabinepersoneel getest op alcohol. Een stewardess werd hierbij ‘betrapt’. Zij had te veel gedronken en moest een boete betalen van 859 euro.

De 60-jarige stewardess betaalde de geldstraf meteen.

De stewardess blies op het politiebureau 0,55 promille, waar in de luchtvaart 0,2 promille is toegestaan, schrijft RTL Nieuws. Eigenlijk mag vliegtuigpersoneel tien uur voordat een vlucht vertrekt geen alcohol meer drinken. Of de vrouw dat wel heeft gedaan, is niet duidelijk.