Concept-akkoord rekende op 25 tot 30 procent minder vee

Als er overeenstemming was gekomen over het concept-landbouwakkoord, dan was de veestapel met 25 tot 30 procent geslonken tot en met 2035. Dat blijkt uit de publicatie van het concept, nadat de onderhandelingen afgelopen woensdag waren geklapt.

De veestapel zou onder meer krimpen omdat boeren zouden stoppen met hun bedrijf, of omdat meer productierechten afgeroomd zouden worden. Verder werkte het kabinet met de boerenpartijen aan zogeheten 'grondgebondenheid' in de melkvee- en rundveehouderij, maar daar kwamen zij niet uit. Volgens dat systeem zouden boeren nog maar een beperkt aantal koeien per hectare grasland mogen hebben. Vooral voor boeren met veel koeien op weinig grond, bijvoorbeeld in het westen van Noord-Brabant, had dat een krimp van de veestapel betekend.

De krimp van de veestapel ligt gevoelig in de boerensector. D66-Kamerlid Tjeerd de Groot zette in 2019 kwaad bloed bij boeren toen hij opperde dat de veestapel gehalveerd dient te worden. Mede hierdoor braken grootschalige boerenprotesten uit.