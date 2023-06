Wageningen: boer kan stikstofdaling halen bij kwart minder vee

Als de veestapel met ongeveer een kwart wordt ingekrompen, zouden boeren erin kunnen slagen om hun stikstofuitstoot terug te dringen naar het niveau dat de overheid van ze vraagt. Daarvoor is het wel nodig om ook andere maatregelen te nemen, maar boeren hebben waarschijnlijk niet veel ruimte om flexibel of kieskeurig te zijn. Dat concluderen onderzoekers van de universiteit in Wageningen. Zij hebben de maatregelen in de inmiddels geklapte onderhandelingen over het landbouwakkoord doorberekend op verzoek van het ministerie van Landbouw.

In het landbouwakkoord stond onder meer dat melkvee vaker het weiland in zou moeten gaan en dat er bufferstroken zouden komen waar niet bemest mocht worden. Ook zouden er stikstofremmers in varkensvoer en methaanremmers in het voer van melkvee moeten worden gestopt. Verder zou er meer biologische landbouw moeten komen. Als die maatregelen worden doorgevoerd en de veestapel met 25 tot 30 procent krimpt, lukt het boeren om minder stikstof uit te stoten, stellen de Wageningse onderzoekers. De universiteit heeft hun conclusies vrijdag gepubliceerd.

In de plannen stond ook dat de uitstoot van methaan en lachgas moet worden teruggebracht. Die doelstelling wordt volgens de onderzoekers "in geen enkele variant gehaald". Wageningen zegt dat het niet kon uitrekenen wat het akkoord zou betekenen voor de mogelijkheid van boeren om geld te verdienen aan hun werk. Daarvoor was er te weinig informatie. Bovendien hangt het inkomen van boeren af van het gedrag van de consument.

Landbouwminister Piet Adema heeft meerdere onderzoeken laten doen naar het landbouwakkoord, waaronder door Wageningen, en wil die zo snel mogelijk publiceren. De Tweede Kamer debatteert komende donderdag over het landbouwakkoord. Landbouworganisatie LTO Nederland stapte deze week uit het overleg. Het kabinet wil in september met een eigen plan komen.