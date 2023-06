Moskou voert noodtoestand in vanwege terroristische dreiging

De autoriteiten in de regio Moskou hebben een noodtoestand uitgeroepen gericht op de bestrijding van terrorisme. De veiligheidsmaatregelen worden verscherpt om mogelijke aanslagen te voorkomen. De maatregel volgt op de muiterij van huurlingenbaas Jevgeni Prigozjin in het zuiden van Rusland.

De Russische president Vladimir Poetin spreekt volgens meldingen van persbureau TASS op korte termijn de natie toe. De baas van het huurlingenleger van de Wagner-Groep, Jevgeni Prigozjin, rebelleert naar het zich laat aanzien met zijn naar eigen zeggen 25.000 huurlingen omdat zijn manschappen in Oekraïne zouden zijn aangevallen door Russische luchtmacht en daarbij zouden veel doden zijn gevallen. De Russische strijdkrachten ontkennen dat Prigozjin werd aangevallen.

Prigozjin heeft gezegd dat hij het militaire hoofdkwartier in Rostov aan de Don in handen heeft, een hoofdkwartier dat een cruciale rol in de oorlog in Oekraïne speelt. Volgens de Wagner-baas belemmert zijn actie het verloop van de oorlog in Oekraïne niet. Prigozjin ligt al maanden op ramkoers met de legerleiding over het verloop van de oorlog.

Vrijdag werd bekend dat de Russische veiligheidsdienst FSB Prigozjin strafrechtelijk vervolgt, omdat hij zou hebben opgeroepen tot muiterij.