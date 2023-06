Nederlandse oud-commandant: geen weg terug meer voor Prigozjin

Bij de muiterij van Jevgeni Prigozjin en de huurlingen van zijn Wagner Groep is de cruciale vraag nu: wat gaan de Russische troepen doen. Dat zegt oud-commandant van de Nederlandse landstrijdkrachten Mart de Kruif. "Een ding is zeker, een weg terug is er niet voor Prigozjin." Volgens De Kruif kan de opstand van de Wagner Groep twee uitkomsten hebben: "defensieminister Sergej Sjojgoe en legerchef Valeri Gerasimov moeten weg (of erger). Of dit geldt voor Prigozjin". Het is volgens de Nederlandse oud-commandant ook een strijd om draagkracht tussen Prigozjin en het leger. Prigozjin is nog altijd populair in de lagere rangen van het Russische leger. "Denk aan de terugkeer van Napoleon nadat hij was verbannen naar het eiland Elba. Hij ontsnapte en keerde terug, maar de troepen die hem moesten arresteren sloten zich massaal bij Napoleon aan." Het is volgens De Kruif afwachten of zoiets zich de komende dagen ook in Rusland zal voordoen. De Russische president Vladimir Poetin sprak zaterdagochtend het land toe en noemde de opstand 'verraad'. Deze reactie is volgens De Kruif een bevestiging dat Prigozjin al zijn kaarten op tafel heeft gegooid. Tot nu toe had hij Poetin zelf nog niet aangevallen, daar is de afgelopen dagen verandering in gekomen. Ook voor de oorlog in Oekraïne heeft de muiterij van Prigozjin concrete gevolgen. Het militaire hoofdkwartier van het zuidelijke district in Rostov aan de Don, dat de Wagner Groep in handen zegt te hebben, is een logistieke hub voor de Russische strijdkrachten in Oekraïne. Voor het front heeft dit volgens De Kruif drie consequenties: "Er is even geen leiding om te reageren op Oekraïense acties en er is tijdelijk geen logistiek, zoals aanvoer van wapens en afvoer van gewonden." Als derde is het volgens De Kruif afwachten wat er gebeurt als de troepen in de Oekraïense loopgraven hier over horen en dan is de vraag welke impact dit heeft op de moraal. "Dat zullen we de komende dagen moeten afwachten".