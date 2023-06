Rutte en ministers bespreken opstand Wagner

Premier Mark Rutte heeft zaterdagmiddag de opstand van huurlingenleger Wagner besproken met enkele ministers. Hij sprak met ministers Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken), Kajsa Ollongren (Defensie) en Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) over de ontwikkelingen in Rusland. Ook inlichtingendiensten waren bij het gesprek. "We blijven de situatie nauwgezet monitoren", meldt Rutte op Twitter. Eerder zaterdag liet ook Ollongren al weten dat haar ministerie de situatie "op de voet" volgt. Zij gaf wel aan dat het nu nog te vroeg is voor conclusies. Het huurlingenleger Wagner heeft zich tegen de Russische legertop gekeerd en zou de zuidelijke Russische stad Rostov in handen hebben. "Onenigheid tussen de Wagner-huurlingen en de Russische legertop is natuurlijk slecht nieuws voor Poetin", reageerde Ollongren. De oorlog verloopt sowieso al niet hoe de Russische president het graag zou zien, benadrukte zij. Veel aandacht Ook Hoekstra volgt "met veel aandacht de binnenlandse ontwikkelingen in Rusland", schrijft hij op Twitter. "Daarnaast ben ik in nauw contact met de ambassade, die er alles aan doet om een duidelijk beeld te krijgen van de situatie." Wagner-leider Jevgeni Prigozjin zou willen optrekken naar de Russische hoofdstad Moskou. Mogelijk heeft hij 25.000 huurlingen in dienst. Vrijdag werd bekend dat Prigozjin strafrechtelijk wordt vervolgd wegens een poging tot gewapende opstand. Daar kan hij twintig jaar celstraf voor krijgen.